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    Причиной вызова 40 спасателей к больнице в Колпино стал горящий рентген-аппарат

    1986
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    При пожаре в больнице № 33 в Колпино обошлось без пострадавших. Там тушили не томограф, а рентген-аппарат, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга 14 сентября.

    Возгорание случилось около полудня в учреждении на Павловской улице, 16. Как уточнили в комитете, сгоревший аппарат в больнице не единственный, поэтому не должен повлиять на работу учреждения.

    «Таких аппаратов в больнице еще семь», — ответили «Фонтанке».

    О возгорании компьютерного томографа в больнице № 33 ранее сообщили в пресс-службе МЧС. На борьбу с огнем были направлены 40 спасателей на 9 спецмашинах, им потребовалось более получаса.

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