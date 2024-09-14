Причиной вызова 40 спасателей к больнице в Колпино стал горящий рентген-аппарат

При пожаре в больнице № 33 в Колпино обошлось без пострадавших. Там тушили не томограф, а рентген-аппарат, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга 14 сентября.

Возгорание случилось около полудня в учреждении на Павловской улице, 16. Как уточнили в комитете, сгоревший аппарат в больнице не единственный, поэтому не должен повлиять на работу учреждения.

«Таких аппаратов в больнице еще семь», — ответили «Фонтанке».

О возгорании компьютерного томографа в больнице № 33 ранее сообщили в пресс-службе МЧС. На борьбу с огнем были направлены 40 спасателей на 9 спецмашинах, им потребовалось более получаса.