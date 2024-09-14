В больнице в Колпино загорелся томограф

Больницу в Колпинском районе Петербурга 14 сентября окружили машины МЧС. Причиной вызова служб стал пожар в кабинете компьютерной томографии.

Как сообщает городское МЧС, вызов на Павловскую улицу, 16, поступил в 12:17. В здании больницы №33 происходило горение компьютерного томографа на площади 1 квадратный метр.

К месту происшествия оперативно были направлены 40 спасателей на 9 спецмашинах. К 12:50 возгорание ликвидировали.

Информация о возможных пострадавших и причины появления огня не приводится.

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