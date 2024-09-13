ЦБ запретил российским «дочкам» европейских банков отказывать в валютных переводах

Центробанк запретил российским «дочкам» иностранных банков отказывать клиентам в проведении переводов в иностранных валютах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания Совета директоров ЦБ по ключевой ставке 13 сентября.



Центробанк направил «дочкам» европейских банков в России предписание, которое запрещает отказывать в переводах в иностранных валютах или создавать для этого технические препятствия. Набиуллина подчеркнула, что «дочки» европейских банков в России созданы по российским законам, а исполнение зарубежных санкций этим законам противоречит.



Такое решение в ЦБ объяснили давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитные организации, у которых есть российские «дочки». «Что касается деятельности российских «дочек» иностранных банков, да, действительно, мы видим давление. Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, она недопустима», — заявила Набиуллина.



Также регулятор запретил российским «дочкам» иностранных банков передавать материнским структурам информацию о клиентах в России для формирования «каких-либо перечней или белых списков». Исключение — сведения, без которых невозможно провести платеж.



В июле Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ пока не видят оснований для исключения российских «дочек» иностранных банков из числа системно значимых кредитных организаций, писал «Интерфакс». Среди них были две российские «дочки» иностранных банков — Райффайзенбанк и «Юникредит».



Со 2 сентября Райффайзенбанк перестал проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте. Ограничения в кредитной организации объяснили решением Группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с предписанием ЕЦБ. С 10 июня 2024 года банк уже перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах США из-за решения банков-корреспондентов.



В апреле ЕЦБ потребовал у Райффайзенбанка ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. К 2026 году кредитный портфель компании в стране должен сократиться на 65%.



Итальянский банк UniCredit в июле попросил приостановить решение ЕЦБ о сокращении деятельности в России для получения «окончательных юридических разъяснений» по поводу ликвидации московского подразделения, писал РБК. Кредитная организация подала к ЕЦБ иск, где указала, что тот нарушил принцип «уважения частной собственности».

