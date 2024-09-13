Набиуллина: Мигранты способны снизить напряженность на рынке труда

Глава Центробанка заявила, что приехавшие из-за рубежа специалисты способны снизить напряженность на российском рынке труда. При этом Эльвира Набиуллина уточнила, что важна квалификация мигрантов. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает РИА Новости.
Как отметила глава ЦБ, привлечение иностранных специалистов может уменьшить напряженность на рынке труда России. Тем не менее необходимо учитывать квалификацию потенциальных сотрудников из-за рубежа — важно, чтобы она соответствовала потребностям отечественного рынка.
Во время пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в настоящее время для повышения производительности труда отечественные предприятия активно инвестируют в автоматизацию производства. Кроме того, компании продолжают увеличивать зарплаты своим сотрудникам. При этом, по словам главы Банка России, рост зарплат должен соответствовать повышению производительности труда, так как обратная ситуация может привести к усилению инфляции.
Напомним, в пятницу, 13 сентября, Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 18 % до 19 % годовых. В традиционном релизе по итогам решения регулятор признал, что прогноз по инфляции на конец 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0 %.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов. За счет него власти хотят развить рынок труда в стране. В начале июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывала не уходить «в крайность и репрессивные меры» в отношении мигрантов. Тогда она сказала, что «мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные».