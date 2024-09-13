Губернатор Чибис: на территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников

На территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — сообщил глава региона и попросил «относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации».

Накануне второй раз за два дня подряд вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска (Мурмаши) и Апатитов (Хибины). В среду, по словам Чибиса, причиной стала атака беспилотников. Губернатор сообщил , что в области были сбиты 3 БПЛА.

Вчера Чибис никак не прокомментировал закрытие аэропортов, однако в нескольких российских телеграм-каналах появилась информация, что были запущены БПЛА со стороны Норвегии и Финляндии.

