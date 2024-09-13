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Происшествия Губернатор Чибис: на территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников

Губернатор Чибис: на территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников

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5 комментариев

На территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — сообщил глава региона и попросил «относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации».

Накануне второй раз за два дня подряд вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска (Мурмаши) и Апатитов (Хибины). В среду, по словам Чибиса, причиной стала атака беспилотников. Губернатор сообщил, что в области были сбиты 3 БПЛА.

Вчера Чибис никак не прокомментировал закрытие аэропортов, однако в нескольких российских телеграм-каналах появилась информация, что были запущены БПЛА со стороны Норвегии и Финляндии.

Генштаб Сил обороны Финляндии опроверг эту информацию.

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Андрей Чибис Мурманская область Прилет Опасность атаки БПЛА Беспилотники Аэропорты Апатиты Хибины Мурмаши
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Комментарии
5
VKuser174198221
13 сентября 2024, 12:46
Подумаешь новость...каждый россиянин, живущий западнее уральских гор, должен осознавать, что эта опасность есть
Панкихой
13 сентября 2024, 13:32
Чибис.. сам-то как? Оклемался?
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