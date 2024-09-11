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    Губернатор: В Мурманской области сбиты три беспилотника

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    Три беспилотника сбиты в Мурманской области. Об этом сообщил 11 сентября губернатор региона Андрей Чибис.

    «Все 3 беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал глава региона в телеграм-канале.

    За несколько часов до этого Андрей Чибис обратился к местным жителям и попросил отнестись с пониманием к ограничениям, которые были введены из-за атаки вражеских беспилотников. Он подчеркнул, что ПВО работает над тем, чтобы уничтожить дроны. Также глава Мурманской области рекомендовал сообщать в 112 в случае, если они где-то заметят подозрительный предмет.

    Утром 11 сентября в целях безопасности в регионе закрыли два аэропорта — в Мурманске и Апатитах. Ограничения были введены в Мурмашах и Хибинах с разницей в час. Они касались приема и отправки авиарейсов. Росавиация подчеркнула, что такие меры вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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