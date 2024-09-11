Аэропорт Мурманска временно закрыли для самолетов

Аэропорт города Мурманска временно закрыли. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила Росавиация.
Временные ограничения в Мурмашах были введены сегодня, 11 сентября, с 9:31 по московскому времени. Как отмечают в пресс-службе Росавиации, причиной стала необходимость гарантировать «безопасность полетов гражданской авиации». В связи с этим аэропорт временно приостановил как прием, так и отправку авиарейсов.
«Фонтанка» связывалась с пресс-службой аэропорта, но там отказались от комментариев. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Судя по онлайн-табло, задерживаются только два рейса из Архангельска.
Накануне, 10 сентября, 29.RU сообщал, что в Архангельске приземлился самолет компании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск. В соцсетях предполагали, что причиной такого маневра мог быть план «Ковер», якобы объявленный в Мурманской области. Но пресс-служба мурманского аэропорта отказалась комментировать эту информацию.