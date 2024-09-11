«Прошу с пониманием относиться к ограничениям». Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Мурманскую область

Мурманская область подверглась атаке беспилотников. Об этом 11 сентября сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. ПВО работает по уничтожению вражеских БПЛА», — сказал губернатор.
Андрей Чибис попросил местных жителей доверять только официальным источникам информации и быть бдительнее. «В случае наличия подозрительного предмета, неважно — на земле или в воздухе, сообщать об этом на 112», — уточнил глава Мурманской области.
Утром 11 сентября в регионе были закрыты два аэропорта — в Мурманске и Апатитах.
Временные ограничения в Мурмашах были введены сегодня с 9:31 по московскому времени. В аэропорту приостановлены прием и отправка авиарейсов. В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» никак не прокомментировали ограничения. В Апатитах ситуация аналогичная. Хибины на данный момент не принимают и не отправляют самолеты. Такая мера предпринята «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».