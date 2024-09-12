В Финляндии опровергли, что дроны на Мурманскую область летели из этой страны

Генштаб Сил обороны Финляндии опроверг информацию о том, что дроны, атаковавшие Мурманскую область 11 сентября, якобы летели из этой страны. Об этом пишет издание Yle 12 сентября.



«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — заявили в Генштабе.



Атака беспилотников на Мурманскую область произошла 11 сентября. Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что в воздушном пространстве были сбиты три БПЛА. Утром в области также приостанавливали полеты гражданской авиации: аэропорты Мурманска и Апатитов закрыли для полетов.

