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    В Финляндии опровергли, что дроны на Мурманскую область летели из этой страны

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    Генштаб Сил обороны Финляндии опроверг информацию о том, что дроны, атаковавшие Мурманскую область 11 сентября, якобы летели из этой страны. Об этом пишет издание Yle 12 сентября.

    «Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — заявили в Генштабе.

    Атака беспилотников на Мурманскую область произошла 11 сентября. Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что в воздушном пространстве были сбиты три БПЛА. Утром в области также приостанавливали полеты гражданской авиации: аэропорты Мурманска и Апатитов закрыли для полетов.

    После того, как стало известно об уничтожении дронов, в нескольких российских телеграм-каналах появилась информация, что запущены они были со стороны Норвегии и Финляндии. Официального подтверждения этому не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал относиться к информации из соцсетей критически.

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