«Все идет по плану». Зеленский прокомментировал контрнаступление ВС РФ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил, что контрнаступление российских войск в Курской области «идет по украинскому плану». Его слова 12 сентября приводит РБК со ссылкой на украинские СМИ.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области. Речь идет о Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке и еще шести селах.

Атака на Курскую область со стороны ВСУ произошла 6 августа 2024 года, бои идут по сей день. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС. По словам местного руководства, из приграничных территорий выехали 150 тысяч человек.

