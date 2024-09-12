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Политика Боевые действия «Все идет по плану». Зеленский прокомментировал контрнаступление ВС РФ в Курской области

«Все идет по плану». Зеленский прокомментировал контрнаступление ВС РФ в Курской области

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25 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил, что контрнаступление российских войск в Курской области «идет по украинскому плану». Его слова 12 сентября приводит РБК со ссылкой на украинские СМИ.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области. Речь идет о Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке и еще шести селах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что российская армия выдавливает ВСУ из Курской области.

Атака на Курскую область со стороны ВСУ произошла 6 августа 2024 года, бои идут по сей день. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС. По словам местного руководства, из приграничных территорий выехали 150 тысяч человек.

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Комментарии
25
polunochnik
12 сентября 2024, 16:54
Неужели украли и скопировали План?
alexadmin
12 сентября 2024, 16:49
Осталось выяснить, кто из них распадется на плесень, а кто - на липовый мед.
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