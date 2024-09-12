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Общество Вдова Талькова дала показания в суде Петербурга

Вдова Талькова дала показания в суде Петербурга

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6 комментариев

Татьяна Талькова дала показания по делу об убийстве ее мужа на концерте в Петербурге. Она рассказала, что директор Талькова Шляфман после смерти музыканта быстро засобирался в Израиль.

Фото и видео из зала суда 12 сентября публикует объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вдова рассказала, что в день концерта ее муж приехал на площадку заранее, он был в хорошем настроении. К моменту его прибытия «за кулисами уже происходили странные вещи». Ей позже рассказали, что в какой-то момент конфликт из-за очередности выступлений между охранником Азизы Малаховым и охранниками Талькова как будто был исчерпан, стороны о чем-то договаривались. Но затем вмешался Шляфман, и тогда Малахов достал пистолет. Шляфман, увидев оружие, убежал в гримерку, где Тальков и находился все это время. Он попросил у артиста что-нибудь ему дать. Насколько известно, в этот момент Тальков уже сам вышел из гримерки с травматическим пистолетом. По версии обвинения, в какой-то момент Шляфман выхватил пистолет у Малахова и, целясь в него, попал в Талькова. Выстрел был смертельным.


Татьяна Талькова также рассказала, что ее муж был добрым и гениальным, но, как многие творческие люди, вспыльчивым. Шляфман на момент смерти ее мужа был его директором около 4 месяцев. Вдова так и не перешла с ним на «ты». По ее рассказам, Тальков почти все делал сам, и директор, по большому счету, не был ему нужен. Она также добавила, что, хоть Тальков в интервью и называл Шляфмана другом, он вряд ли был на самом деле близким музыканту человеком.

Рассмотрение дела проходит без участия подсудимого. Шляфман уехал в Израиль в 1992 году и ни разу с тех пор в Россию не возвращался. Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
6
282062675
12 сентября 2024, 16:22
Убийство Распутина когда будем раскрывать?
Гротеск
12 сентября 2024, 16:49
беги Шляфман беги... сейчас вдова через 30 лет все вспомнит...даже чему не была свидетелем...
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