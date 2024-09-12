Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты. Их вводили второй день подряд

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска (Мурмаши) и Апатитов (Хибины) были сняты в четверг, 12 сентября, в 14 часов 10 минут по московскому времени. Об этом сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».



«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов», — говорится в сообщении и уточняется, что экипажами самолетов, авиадиспетчерами и службами аэропортов были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.



Уточняется, что в период действия временных ограничений один самолет, выполнявший рейс в Мурманск, отправился на запасной аэродром в Архангельск (Талаги).

Накануне аэропорты Мурманска и следом Апатитов временно закрывали в районе 10 часов утра. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, причиной стала атака беспилотников на Мурманскую область.



Около 14 часов в среду Чибис сообщил, что в области были сбиты 3 БПЛА.



Сегодня губернатор никак не прокомментировал закрытие аэропортов.