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Общество Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты. Их вводили второй день подряд

Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты. Их вводили второй день подряд

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска (Мурмаши) и Апатитов (Хибины) были сняты в четверг, 12 сентября, в 14 часов 10 минут по московскому времени. Об этом сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов», — говорится в сообщении и уточняется, что экипажами самолетов, авиадиспетчерами и службами аэропортов были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Уточняется, что в период действия временных ограничений один самолет, выполнявший рейс в Мурманск, отправился на запасной аэродром в Архангельск (Талаги).

Накануне аэропорты Мурманска и следом Апатитов временно закрывали в районе 10 часов утра. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, причиной стала атака беспилотников на Мурманскую область.

Около 14 часов в среду Чибис сообщил, что в области были сбиты 3 БПЛА.

Сегодня губернатор никак не прокомментировал закрытие аэропортов.

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Ограничения Аэропорты Хибины Мурманск Мурмаши Апатиты Чибис БПЛА
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