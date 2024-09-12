Центр Петербурга оброс пробками вокруг перекрытого Невского









Улицы в центре Петербурга утром 12 сентября оказались загружены на несколько баллов больше обычного. Главный проспект города сейчас перекрыт — по нему идет крестный ход.



По данным «Яндекс.Пробок», плотнее обычного, в частности, на Лиговском проспекте — 6 баллов из центра вместо трех. Плотные пробки на Гороховой, Большой и Малой Морских улицах. Заторы собрались на Биржевой площади и Университетской набережной — пользователи сообщают о перекрытии движения в сторону Невского. Троицкий мост тоже встал в сторону центра, вместе с ним в пробке и набережная Кутузова к Дворцовой.









Ближе к площади Александра Невского плотнее всего на Исколкомской и Новгородской улицах, а также на Херсонской улице и проспекте Бакунина. Также собрался затор на мосту Александра Невского и Заневском проспекте в сторону центра, он начинается от проспекта Шаумяна.



В целом же по городу сейчас обычные для четверга 4 балла. Ближайшие 5 часов пробки ожидаются на том же уровне. В центре же перекрытия продлятся до 13:30.