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Авто Центр Петербурга оброс пробками вокруг перекрытого Невского

Центр Петербурга оброс пробками вокруг перекрытого Невского

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12 комментариев

Улицы в центре Петербурга утром 12 сентября оказались загружены на несколько баллов больше обычного. Главный проспект города сейчас перекрыт — по нему идет крестный ход.

По данным «Яндекс.Пробок», плотнее обычного, в частности, на Лиговском проспекте — 6 баллов из центра вместо трех. Плотные пробки на Гороховой, Большой и Малой Морских улицах. Заторы собрались на Биржевой площади и Университетской набережной — пользователи сообщают о перекрытии движения в сторону Невского. Троицкий мост тоже встал в сторону центра, вместе с ним в пробке и набережная Кутузова к Дворцовой.

Ближе к площади Александра Невского плотнее всего на Исколкомской и Новгородской улицах, а также на Херсонской улице и проспекте Бакунина. Также собрался затор на мосту Александра Невского и Заневском проспекте в сторону центра, он начинается от проспекта Шаумяна.

В целом же по городу сейчас обычные для четверга 4 балла. Ближайшие 5 часов пробки ожидаются на том же уровне. В центре же перекрытия продлятся до 13:30.

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Комментарии
13
koka
12 сентября 2024, 11:45
Православные, ответьте. Это нормально вообще? Вам самим это дикостью не кажется?
Митя Антонов
12 сентября 2024, 12:13
Соединить два мероприятия: Крестный ход и Путина с БРИКС, в рабочий день, одно время и в одном городе - это нужно было очень хорошо и долго думать. Либо не думать совсем, ни о ком и ни о чём. Центр города сегодня будет закрыт наглухо.
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