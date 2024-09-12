Аэропорты Мурманска и Апатит снова закрыли из соображений безопасности

Второй раз за двое суток временные ограничения введены в двух аэропортах Мурманской области — Мурманска и Апатит.

Решение 12 сентября принято в 9:35 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

По данным местных телеграм-каналов, рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск ушел на запасной аэродром в Архангельск. Судя по онлайн-табло Пулково, задержан рейс в Мурманск, который должен был вылетать в 10:00.









Аэропорты в Мурманске и Апатитах временно закрывали и вчера, 11 сентября. Губернатор региона Андрей Чибис заявлял, что причиной стала атака беспилотников на Мурманскую область. Как выяснилось позже, в области сбили три дрона. В связи с воздушной угрозой применения беспилотников Росавиация временно ограничивала работу двух аэровокзалов и в конце августа.