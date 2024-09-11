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Происшествия Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты. Их закрывали из-за атаки беспилотников

Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты. Их закрывали из-за атаки беспилотников

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) были сняты в среду, 11 сентября, в 16 часов по московскому времени. Об этом сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».


«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов», говорится в сообщении и уточняется, что экипажами самолетов, авиадиспетчерами и службами аэропортов были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Мурманска и следом Апатитов временно закрыли сегодня в районе 10 часов утра. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, причиной стала атака беспилотников на Мурманскую область.

Около 14 часов Чибис сообщил, что в области были сбиты 3 БПЛА.

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Аэропорт Мурмаши Мурманск Апатиты Хибины Ограничения БПЛА Беспилотники
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