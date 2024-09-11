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Общество Туризм Правила для групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем собираются смягчить до конца года

Правила для групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем собираются смягчить до конца года

660
3 комментария

Правила для групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем планируют смягчить до конца года. Об этом 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

«Мы уже внесли все изменения. Они прошли согласование со всеми заинтересованными ведомствами на российской стороне. Передали наши предложения китайским коллегам. Надеемся, что к концу этого года подпишем», — уточнил Кондратьев.

В будущем количество человек в группе для таких поездок может быть уменьшено с пяти до трех. В случае принятия такого решения безвизовым механизмом смогут воспользоваться семьи. Помимо этого, планируется увеличить возможное время пребывания в России до 21 дня.

В начале августа вопрос о смягчения правил безвизовых поездок между КНР и РФ уже поднимался. Тогда замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сказал, что с 1 августа 2023 года, когда механизм безвизовых групповых поездок возобновил работу после ковидного перерыва, такими турами воспользовались почти 580 тысяч российских и китайских туристов. Из них 240 тысяч человек — это граждане Китая, посетившие Россию.

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Комментарии
3
8702
11 сентября 2024, 12:52
Не зря же маленькие члены учат китайский.
280648886
11 сентября 2024, 12:28
Верим! Верим.. верим!!! А как же не верить..?
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