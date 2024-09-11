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    Вице-премьер Савельев рассказал, сколько будет стоить билет на ВСМ

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    Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит, по предварительным данным, около 10 тысяч рублей. Об этом в интервью ТАСС, фрагменты которого публикуются 11 сентября, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

    «Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», — сказал он.

    Строительство дороги оценивается в 1,5 трлн рублей, а вместе с сопутствующими затратами — 1,755 трлн рублей, это «достаточно серьезные» вложения, отметил вице-премьер.

    Поезд для ВСМ будут испытывать на первом участке магистрали — между Москвой и Тверью. Строительство участка предполагается начать в сентябре 2024 года.

    «И для того чтобы его испытывать, нам нужен 100-километровый первый участок Москва — Тверь. Эту часть будем строить, чтобы, в том числе обкатать поезд», — сказал Савельев.

    Строительство ВСМ предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Проектирование и строительство запланировано на 2024–2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года. Поезда будут ходить со скоростью 200–400 км/ч, проезжая расстояние между столицами за 2 часа 15 минут.

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