Вице-премьер Савельев рассказал, сколько будет стоить билет на ВСМ

Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит, по предварительным данным, около 10 тысяч рублей. Об этом в интервью ТАСС, фрагменты которого публикуются 11 сентября, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.



«Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», — сказал он.



Строительство дороги оценивается в 1,5 трлн рублей, а вместе с сопутствующими затратами — 1,755 трлн рублей, это «достаточно серьезные» вложения, отметил вице-премьер.



Поезд для ВСМ будут испытывать на первом участке магистрали — между Москвой и Тверью. Строительство участка предполагается начать в сентябре 2024 года.

