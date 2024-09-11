Энергодар, где расположена ЗАЭС, остался без электричества

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и соседние населенные пункты 11 сентября остались без света из-за обрыва линии электропередачи, сообщает администрация города в своём канале.

«Сегодня ночью за пределами города произошёл обрыв высоковольтной линии электропередачи», — отмечается в сообщении.

Энергетики ГУП «Таврия-Энерго» ведут ремонт. После его окончания электроснабжение будет восстановлено.

Напомним, 17 августа МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона. 23 августа автоматика ЗАЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1», при этом нарушений не было.

