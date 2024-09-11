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Происшествия Энергодар, где расположена ЗАЭС, остался без электричества

Энергодар, где расположена ЗАЭС, остался без электричества

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3 комментария

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и соседние населенные пункты 11 сентября остались без света из-за обрыва линии электропередачи, сообщает администрация города в своём канале.

«Сегодня ночью за пределами города произошёл обрыв высоковольтной линии электропередачи», — отмечается в сообщении.

Энергетики ГУП «Таврия-Энерго» ведут ремонт. После его окончания электроснабжение будет восстановлено.

Напомним, 17 августа МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона. 23 августа автоматика ЗАЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1», при этом нарушений не было.

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ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар Отключение света Отключение электричества Отключение электроэнергии
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Комментарии
3
265927066
11 сентября 2024, 10:03
В Ноябрьске (ЯНАО) двое школьников сожгли вертолет. За это им пообещали 5 миллионов рублей. По данным «Базы», в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.
Заливщик голосовых планок
11 сентября 2024, 10:06
Не ту подстанцию сожгли? Ну, пусть ту сожгут!
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