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    На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения

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    На Запорожской АЭС сегодня, 23 августа, автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Собственные нужды станции обеспечивает линия 750кВ «Днепровская», сообщает телеграм-канал АЭС.

    «Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — отмечается в сообщении.

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    На ЗАЭС напоминают, что все блоки сейчас остановлены, находятся в режиме «холодный останов», оборудование обслуживается по регламенту. Радиационный фон без изменений, не превышает естественных природных значений.

    Пожаров в районе ЗАЭС не зафиксировано, обстановка штатная, передает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям атомной станции Евгению Яшину.

    Вопрос возник после того, как глава Никопольской районной госадминистрации Днепропетровской области Украины Евгений Евтушенко в своем телеграм-канале выложил фото пожара на левом берегу Днепра у бывшего Каховского водохранилища (бывший гидроузел разрушенной Каховской ГЭС).

    «В районе Запорожской АЭС пожаров не зафиксировано. Обстановка на станции штатная», — сказала Яшина.

    Напомним, 17 августа МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона.

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