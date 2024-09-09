Водоканал прокомментировал ситуацию с ржавой водой в Ломоносове, которой заинтересовался Бастрыкин

В Петродворцовом районе Петербурга уже полгода жители Ломоносова страдают от ржавой воды. Примерно неделю назад ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. До этого горожане жаловались «Фонтанке» на происходящее с водой в их домах и перечисляли конкретные адреса, где из кранов течет ржавчина. «Водоканал Санкт-Петербурга» 9 сентября рассказал «Фонтанке», как на данный момент обстоят дела в квартирах Ломоносова и какие меры будут предприняты для улучшения ситуации с водой.



На ржавую воду жаловались жители улиц Некрасова, Жоры Антоненко, Еленинской, Федюнинского, Швейцарской, Александровской и других. Также проблема затронула квартиры в домах на Ораниенбаумском проспекте. По данным Водоканала, жильцы квартир, расположенных на Александровской улице ( дом № 27 ) и улице Жоры Антоненко ( дома № 8 и 14 ), подали заявки с просьбой разобраться в их проблеме. После проверки было зафиксировано превышение по железу и мутности в воде. Далее специалисты установили промывочные устройства, которые, согласно исследованию, улучшили качество воды. Помимо этого, заявки поступали от жителей Швейцарской и Еленинской улиц. Однако там не было замечено превышения железа.

Проблемы у местных жителей начались после перехода от «жесткой» воды к более «мягкой». «До 2024 года в адрес предприятия поступали обращения граждан с общим требованием: подавать в город мягкую воду. Абоненты высказывали недовольство высокой жесткостью воды, которая находилась на верхней границе предельно допустимой концентрации (согласно нормативам СанПиН)», — пояснили в Водоканале.

Позже, после предписания Роспотребнадзора, Ломоносов перевели на более мягкую воду. Она подается с Южной водопроводной станции и проходит дополнительную очистку на водопроводной станции Петродворца. На данный момент разработан проект по смешению воды, благодаря которому ситуация с ржавчиной должна исправиться. «Предприятие планировало завершить работы в 1-м квартале 2025 года . Понимая социальную значимость объекта, Водоканал работает над сокращением срока реализации Проекта», — пояснили в «Водоканале Петербурга».