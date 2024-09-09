    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    764мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.7eur99.19

    Водоканал прокомментировал ситуацию с ржавой водой в Ломоносове, которой заинтересовался Бастрыкин

    868
    5 комментариев

    В Петродворцовом районе Петербурга уже полгода жители Ломоносова страдают от ржавой воды. Примерно неделю назад ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. До этого горожане жаловались «Фонтанке» на происходящее с водой в их домах и перечисляли конкретные адреса, где из кранов течет ржавчина. «Водоканал Санкт-Петербурга» 9 сентября рассказал «Фонтанке», как на данный момент обстоят дела в квартирах Ломоносова и какие меры будут предприняты для улучшения ситуации с водой.

    На ржавую воду жаловались жители улиц Некрасова, Жоры Антоненко, Еленинской, Федюнинского, Швейцарской, Александровской и других. Также проблема затронула квартиры в домах на Ораниенбаумском проспекте. По данным Водоканала, жильцы квартир, расположенных на Александровской улице (дом № 27) и улице Жоры Антоненко (дома № 8 и 14), подали заявки с просьбой разобраться в их проблеме. После проверки было зафиксировано превышение по железу и мутности в воде. Далее специалисты установили промывочные устройства, которые, согласно исследованию, улучшили качество воды. Помимо этого, заявки поступали от жителей Швейцарской и Еленинской улиц. Однако там не было замечено превышения железа.

    Проблемы у местных жителей начались после перехода от «жесткой» воды к более «мягкой».

    «До 2024 года в адрес предприятия поступали обращения граждан с общим требованием: подавать в город мягкую воду. Абоненты высказывали недовольство высокой жесткостью воды, которая находилась на верхней границе предельно допустимой концентрации (согласно нормативам СанПиН)», — пояснили в Водоканале.

    Позже, после предписания Роспотребнадзора, Ломоносов перевели на более мягкую воду. Она подается с Южной водопроводной станции и проходит дополнительную очистку на водопроводной станции Петродворца. На данный момент разработан проект по смешению воды, благодаря которому ситуация с ржавчиной должна исправиться. «Предприятие планировало завершить работы в 1-м квартале 2025 года. Понимая социальную значимость объекта, Водоканал работает над сокращением срока реализации Проекта», — пояснили в «Водоканале Петербурга».

    В городской администрации в конце августа «Фонтанке» сказали, что также страдают от ржавой воды. «Мы ведь тоже местные жители. Конечно, ждем, пока это всё решится», — сказали тогда местные власти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Митя Антонов09 Сен 2024 в 18:27
    Водоканал лукавит. Жесткость воды и наличие в ней ржавчины - это совершенно разные самостоятельные вещи.
    +1−0
    VVM196209 Сен 2024 в 18:20
    в далёком, точно не помню, прошлом.
    Петергоф перешёл также с жёсткой воды , на мягкую. Проблем с ржавой водой не наблюдалось.
    Тут видно дело в другом.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close