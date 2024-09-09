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Происшествия ТАСС: свидетели подтвердили причастность умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова к растрате

ТАСС: свидетели подтвердили причастность умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова к растрате

2 035
4 комментария

Умерший в начале июля в столичном СИЗО «Медведь» бизнесмен Игорь Котельников был причастен к растрате по делу о сухпайках для армии, подтверждают свидетельские показания, протоколы обыска и прочие материалы расследования. Об этом пишет 9 сентября ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

«Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления», — говорится в документе.

Отмечается, что, находясь на свободе, предприниматель мог скрыться от следствия или препятствовать расследованию. Однако Котельников свою вину не признавал и просил не заключать его под стражу. Но следствие ходатайствовало об аресте из-за того, что бизнесмен мог уничтожить улики и повлиять на показания свидетелей.

По версии следствия, Игорь Котельников имел связи с компаниями «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара», а также «Бруно», фигурирующими в деле бывшего замглавы Минобороны РФ Булгакова. Эти компании принадлежат совладельцам «Грязинского пищевого комбината», интересы которого защищал генерал. Бизнесмена арестовали в начале июня этого года. Однако 8 июля Котельников скончался в СИЗО из-за остановки сердца. В начале сентября стало известно, что суд арестовал десять банковских счетов умершего предпринимателя.

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Комментарии
4
Инкогнито2021
9 сентября 2024, 11:16
на покойника сейчас все спишут!!! Мертвые стыда не имут
Гротеск
9 сентября 2024, 12:11
генерал не виноват... комерс сам пришел...
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