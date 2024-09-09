ТАСС: свидетели подтвердили причастность умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова к растрате

Умерший в начале июля в столичном СИЗО «Медведь» бизнесмен Игорь Котельников был причастен к растрате по делу о сухпайках для армии, подтверждают свидетельские показания, протоколы обыска и прочие материалы расследования. Об этом пишет 9 сентября ТАСС , ссылаясь на судебные документы.

Отмечается, что, находясь на свободе, предприниматель мог скрыться от следствия или препятствовать расследованию. Однако Котельников свою вину не признавал и просил не заключать его под стражу. Но следствие ходатайствовало об аресте из-за того, что бизнесмен мог уничтожить улики и повлиять на показания свидетелей.