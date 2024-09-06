Арестованы счета фигуранта, умершего в СИЗО по делу о сухпайках для армии

Арестованы десять банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.



Бизнесмен Игорь Котельников — обвиняемый по делу замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, отвечавшего в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Булгаков, по предварительной информации, мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам, лоббируя интересы Грязинского пищевого комбината. В апреле были арестованы топ-менеджеры пищевого комбината по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Минобороны. По данным суда, контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.

