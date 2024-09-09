После обработки 20,5% бюллетеней действующий губернатор Александр Беглов набирает 60,53% голосов на выборах в Петербурге. Такие данные в ночь на 9 сентября опубликовал глава Горизбиркома Максим Мейксин.
Второе место занимает кандидат от ЛДПР Максим Яковлев (18,76%), третье — кандидат от зеленых Павел Брагин (10,33%), четвертое — кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович (7,5%).
На допвыборах в петербургский ЗакС по 18 округу с серьезным отрывом лидирует по итогам обработки 8,75% бюллетеней Александр Малькевич, у него 43,14% голосов.
Подробнее о том, как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание — читайте на «Фонтанке».
Беглов набирает более 60% на губернаторских выборах
После обработки 20,5% бюллетеней действующий губернатор Александр Беглов набирает 60,53% голосов на выборах в Петербурге. Такие данные в ночь на 9 сентября опубликовал глава Горизбиркома Максим Мейксин.
Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование длилось 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвовали замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».
Параллельно шло голосование на муниципальных выборах. На них избирали депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвовали Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.