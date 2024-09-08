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Политика Совбез Белоруссии назвал численность военной группировки Украины вблизи границы. Она почти в 3 раза больше белорусской

Совбез Белоруссии назвал численность военной группировки Украины вблизи границы. Она почти в 3 раза больше белорусской

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3 комментария

Вблизи украинско-белорусской границы находится группировка украинских войск численностью около 14 тысяч человек. Такие сведения озвучил 8 сентября госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, это число включает в себя как Вооруженные силы Украины (ВСУ), так и другие «военизированные структуры».

В интервью телеканалу ОНТ Вольфович напомнил, что ранее Киев обвинил Минск в том, что тот якобы создает угрозу безопасности для Украины.

«Наша группировка у государственной границы — это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», — заявил госсекретарь Совбеза, сообщив, что Белоруссия разместила на южной границе лишь около 4500 военных. Тем не менее, по утверждению Вольфовича, в ответ на размещение вблизи границ со стороны Украины увеличенного военного контингента власти Белоруссии также решили усилить мозырское и гомельское направления.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе говорил, что Украина «постоянно нарушает границу с Белоруссией» и разместила вблизи нее около 120 тысяч своих военных.

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ПО ТЕМЕ
Александр Вольфович Совбез Белоруссия Граница Украина Военный контингент Группировка войск ВСУ
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Комментарии
3
Сила в Правде!!
8 сентября 2024, 23:18
вольфович таки назвал лукашенку земляным червяком. хе-хе.
275640356
8 сентября 2024, 23:32
Не пугайте украинскую группировку! Это они так от фронта косят.
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