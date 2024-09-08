Совбез Белоруссии назвал численность военной группировки Украины вблизи границы. Она почти в 3 раза больше белорусской

Вблизи украинско-белорусской границы находится группировка украинских войск численностью около 14 тысяч человек. Такие сведения озвучил 8 сентября госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, это число включает в себя как Вооруженные силы Украины (ВСУ), так и другие «военизированные структуры».

В интервью телеканалу ОНТ Вольфович напомнил, что ранее Киев обвинил Минск в том, что тот якобы создает угрозу безопасности для Украины.



«Наша группировка у государственной границы — это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», — заявил госсекретарь Совбеза, сообщив, что Белоруссия разместила на южной границе лишь около 4500 военных. Тем не менее, по утверждению Вольфовича, в ответ на размещение вблизи границ со стороны Украины увеличенного военного контингента власти Белоруссии также решили усилить мозырское и гомельское направления.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе говорил, что Украина «постоянно нарушает границу с Белоруссией» и разместила вблизи нее около 120 тысяч своих военных.