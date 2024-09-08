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Происшествия Ночной дозор. На петербургских участках наблюдатели и кандидаты столкнулись со спортивными мужчинами

Ночной дозор. На петербургских участках наблюдатели и кандидаты столкнулись со спортивными мужчинами

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11 комментариев

Кандидат в депутаты муниципального округа Владимирский Татьяна Солодянникова вечером 8 сентября сообщила о попытках не допустить ее к наблюдению за подсчетом голосов на УИК №2213. Ей препятствуют физически крепкие мужчины, не предъявляющие каких-либо удостоверений. Утром с этого же участка в здании ИТМО полиция забрала наблюдателя.

Видео, снятые Солодянниковой, опубликовала глава регионального отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова. Незадолго до этого телеграм-канал «Справедливый Петербург» сообщил: «Нашего кандидата Татьяну Солодяникову зажали в углу неизвестные».

На видео, опубликованных Тихоновой, заметно, как мужчины в футболках (некоторые с праворадикальной символикой) выталкивают в сторону выхода одного из участников избирательного процесса (возможно, наблюдателя). Они же пытаются запретить Солодянниковой вести видеосъемку и не позволяют ей подойти к месту подсчета бюллетеней и работы с документами.

За их спинами работают председатель УИК №2213 Алексей Ермилов и другие члены комиссии. Среди них и тот, кто утром пожаловался в полицию на наблюдательницу Марину Попову. Ее заподозрили в том, что именно она бросила в урну бюллетень с пацифистской надписью. Эти действия предварительно расценили по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии, девушка пробудет в отделе полиции по меньшей мере до завтрашнего дня. Член комиссии утром в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что выполнял гражданский долг, вызвав полицию на наблюдателя.

Напомним, без появления на участках мужчин в спортивной форме не обошлись и прошлые муниципальные выборы. А в 2021 году корреспондент «Фонтанки» даже «поработал»» таким спортсменом, правда, совершенно бездеятельно, хотя и познавательно.,

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Комментарии
12
Дядя Бо
8 сентября 2024, 22:27
Спортивным мужчинам очень нравятся бегловские земляки и среднеазиаты, заполонившие Питер.
Noid
8 сентября 2024, 22:25
А чего спортивные мужчины не на СВО? В 1990-е гг. таких почему-то называли более определённым словом.
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