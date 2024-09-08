Ночной дозор. На петербургских участках наблюдатели и кандидаты столкнулись со спортивными мужчинами

Кандидат в депутаты муниципального округа Владимирский Татьяна Солодянникова вечером 8 сентября сообщила о попытках не допустить ее к наблюдению за подсчетом голосов на УИК №2213. Ей препятствуют физически крепкие мужчины, не предъявляющие каких-либо удостоверений. Утром с этого же участка в здании ИТМО полиция забрала наблюдателя.
Видео, снятые Солодянниковой, опубликовала глава регионального отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова. Незадолго до этого телеграм-канал «Справедливый Петербург» сообщил: «Нашего кандидата Татьяну Солодяникову зажали в углу неизвестные».
На видео, опубликованных Тихоновой, заметно, как мужчины в футболках (некоторые с праворадикальной символикой) выталкивают в сторону выхода одного из участников избирательного процесса (возможно, наблюдателя). Они же пытаются запретить Солодянниковой вести видеосъемку и не позволяют ей подойти к месту подсчета бюллетеней и работы с документами.
За их спинами работают председатель УИК №2213 Алексей Ермилов и другие члены комиссии. Среди них и тот, кто утром пожаловался в полицию на наблюдательницу Марину Попову. Ее заподозрили в том, что именно она бросила в урну бюллетень с пацифистской надписью. Эти действия предварительно расценили по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии, девушка пробудет в отделе полиции по меньшей мере до завтрашнего дня. Член комиссии утром в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что выполнял гражданский долг, вызвав полицию на наблюдателя.
Напомним, без появления на участках мужчин в спортивной форме не обошлись и прошлые муниципальные выборы. А в 2021 году корреспондент «Фонтанки» даже «поработал»» таким спортсменом, правда, совершенно бездеятельно, хотя и познавательно.,