Избирательные участки в воскресенье заработали в 83 регионах РФ. Памфилова: единый день голосования проходит в экстремальных условиях

Избирательные участки в воскресенье, 8 сентября, заработали в 83 регионах РФ — во всех, где в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) проходят выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России (ЦИК).

По предоставленным сведениям, в 21 регионе голосование началось только сегодня.

Наиболее высокая явка по итогам двух дней голосования отмечена на довыборах депутатов Госдумы в Брянской области, почти 40%. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что это произошло «несмотря на непростую ситуацию в регионе».

В третий день губернаторских выборов наивысшая явка была отмечена в Кемеровской области и Башкортостане — почти 60% и 55% соответственно.

И наиболее высокая явка на выборах в Законодательное собрание зафиксирована в Карачаево-Черкесской Республике: почти 50%.

На брифинге о ходе выборов в Единый день голосования глава ЦИК заявила, что голосование «проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях», — но при этом, по ее словам, «обращений по жалобам мало, нарушений зафиксировали минимальное количество».