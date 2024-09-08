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Общество Избирательные участки в воскресенье заработали в 83 регионах РФ. Памфилова: единый день голосования проходит в экстремальных условиях

Избирательные участки в воскресенье заработали в 83 регионах РФ. Памфилова: единый день голосования проходит в экстремальных условиях

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11 комментариев

Избирательные участки в воскресенье, 8 сентября, заработали в 83 регионах РФ — во всех, где в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) проходят выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России (ЦИК).

По предоставленным сведениям, в 21 регионе голосование началось только сегодня.


Наиболее высокая явка по итогам двух дней голосования отмечена на довыборах депутатов Госдумы в Брянской области, почти 40%. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что это произошло «несмотря на непростую ситуацию в регионе».

В третий день губернаторских выборов наивысшая явка была отмечена в Кемеровской области и Башкортостане — почти 60% и 55% соответственно.

И наиболее высокая явка на выборах в Законодательное собрание зафиксирована в Карачаево-Черкесской Республике: почти 50%.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), как сообщает ЦИК, в 26 регионах проголосовали порядка 3,5 миллиона избирателей.

На брифинге о ходе выборов в Единый день голосования глава ЦИК заявила, что голосование «проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях», — но при этом, по ее словам, «обращений по жалобам мало, нарушений зафиксировали минимальное количество».

Накануне Памфилова рассказала, что с начала голосования было предотвращено более 4,6 тысячи хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования.

О том, как закончился второй день голосования в Петербурге, — в материале «Фонтанки».

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Элла Памфилова ЦИК Выборы Единый день голосования ДЭГ
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Комментарии
11
AndrewBarsik
8 сентября 2024, 11:49
По объективным причинам (предательство) граждане России в настоящее время не могут изменить свою жизнь к лучшему и избавиться от криминального гнёта. Но они могут сохранять ясность мышления и понимание происходящего. Для этого достаточно не лгать, не слушать ложь, не делать вид, что веришь лжи, и называть все вещи и события своими именами, а также не называть их тем, чем они не являются (не использовать слова "выборы", "суд", "государство", "депутат" и т.д.). Также важно сохранять чувство собственного достоинства и не принимать участия в цирковых шоу, затеянных узурпаторами для придания своему произволу иллюзии законности.
В д. Гадюкино - дожди.
8 сентября 2024, 11:43
Избирательные участки в воскресенье заработали... Не сомневаюсь даже.
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