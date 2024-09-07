Памфилова рассказала о тысячах хакерских атак

С начала голосования предотвращено более 4,6 тысячи хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С 5 сентября заблокировано около 100 тысяч опасных воздействий на интернет-портал ЦИК. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила на брифинге 7 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова.



Почти все атаки, по её словам, были направлены непосредственно на портал голосования. DDoS-атак пока не замечено.



По словам Памфиловой, голосование проходит в штатном режиме. В эти выходные в регионах завершаются около 4000 избирательных кампаний. В том числе будет избран 21 губернатор.