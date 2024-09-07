Памфилова рассказала о тысячах хакерских атак

С начала голосования предотвращено более 4,6 тысячи хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С 5 сентября заблокировано около 100 тысяч опасных воздействий на интернет-портал ЦИК. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила на брифинге 7 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова.
Почти все атаки, по её словам, были направлены непосредственно на портал голосования. DDoS-атак пока не замечено.
По словам Памфиловой, голосование проходит в штатном режиме. В эти выходные в регионах завершаются около 4000 избирательных кампаний. В том числе будет избран 21 губернатор.
Самая высокая явка на довыборах в Госдуму по одномандатным округам зафиксирована в Брянской области (почти 25 %), на выборах глав субъектов (высших должностных лиц) — в Курской области и Кузбассе-Кемеровской области (свыше 45 %), отметила Памфилова.
6–8 сентября в регионах России проходят около 4 тысяч избирательных кампаний всех уровней. В 21 регионе — выборы глав субъектов, в 13 — депутатов ЗакСов. В Петербурге в ходе трехдневного голосования выбирают губернатора, муниципалов и депутата городского парламента от 18-го округа. Подробно о том, как прошёл первый день выборов, читайте на «Фонтанке».