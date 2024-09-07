Молдавские журналисты узнали, как живет 84-летняя женщина, вернувшаяся из Петербурга домой

Журналистка молдавского издания NewsMaker съездила в село Токуз и встретилась там с 84-летней Марией Динтиу, которая в августе вернулась из Петербурга на родину спустя годы скитаний. Ее возвращение домой организовали российские благотворители при содействии молдавских властей. Родственники вместе с представителями министерства труда и соцзащиты встретили женщину в аэропорту. Местные журналисты попробовали выяснить: как вообще так получилось, что Мария Фомовна оказалась в России одна, и какие сейчас отношения в семье Динтиу.



Источник: Покровская община







«Фонтанка» рассказывала, что петербургским благотворителям удалось выяснить настоящее имя своей бездомной подопечной и найти ее родственников через священника села Токуз. Однажды женщина вспомнила, что причащалась в местной церкви - а она там одна. Благотворители нашли контакты батюшки через митрополию Молдовы, и его супруга узнала Марию Фомовну по фотографиям.

Журналистка NewsMaker тоже нашла дом семьи Динтиу, благодаря священнику – отцу Сергию. Он рассказал ей, что служит в местной церкви 22 года.



Священник села Токуз, отец Сергий Церковь в селе Токуз Дом семьи Динтиу в Токузе 1 из 4 Священник села Токуз, отец Сергий Источник: NewsMaker

Дом Марии Фомовны находится в отдалённой части села, и всё это время в нём жил её сын Георгий вместе с семьёй. У женщины есть ещё двое детей: дочь Парасковья живёт в Одесской области Украины, а второй сын Степан – под Кишинёвом. Когда выяснилось, что Мария Фомовна нашлась в России, но Георгий не хочет забирать её домой, сестра указала ему как раз на то, что он живёт в семейном доме. Так или иначе, ему пришлось принять маму у себя.



В разговоре с NewsMaker Георгий сказал, что мать пропала из дома не 18 лет назад, как рассказывала Парасковья, а около шести лет назад (в 2018 году). По его словам, просто его сестра не могла никак встретиться с матерью эти 18 лет: когда приезжала в Молдову, не заставала её дома. Он отметил, что Мария Фомовна ездила на заработки в Россию с 2000-х и однажды просто не вернулась домой. По словам сына, её считали уже умершей, поскольку возраст серьёзный.



Издание приводит следующий диалог:



— А чем она там [в России] занималась?



— Я не знаю. <…>



— Российские журналисты допускали, что она попрошайничала. Вы что-то знали об этом?



— Знать — могу знать, а могу не знать.



Когда журналистка общалась с Георгием, самой Марии Фомовны дома не было: её возили в ближайший город Каушаны для оформления пенсии, которую ей перестали выплачивать три-четыре года назад (как это сочетается с тем, что она пропала как минимум шесть лет назад – неизвестно). Корреспондент дождалась её возвращения



Мария Фомовна не смогла вспомнить, как долго находилась в России, но рассказала, что до того, как впервые оказалась в больнице, находилась в неволе и занималась прошением милостыни.



«Просила. Работала для других, не для себя. На тех, кто меня взял отсюда из Молдовы. Не помню, когда начала [попрошайничать]. Там было много стариков старше меня. У них были дети, внуки. […] Кого-то из них забирали домой, как и меня. […] И меня забрали в больницу», - приводит её слова молдавское издание.



Дочь Парасковья считает, что её брат всё знал, но молчал, потому что сам же передал мать цыганам, – и обратилась с соответствующим заявлением в прокуратуру Молдовы. Георгий сказал ей, что она ему больше не сестра.



Ещё один сын Марии Фомовны, Степан, даже не приехал в аэропорт Кишинева, чтобы встретить её по прилету из Петербурга.



Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала историю Марии Динтиу. В России благотворители собрали на возвращение домой 250 тысяч рублей: самой женщине были необходимы два билета, поскольку из-за состояния здоровья ей сложно долго сидеть, еще два билета (туда и обратно) были необходимы сопровождающему волонтёру.

