Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 770мм 65%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Чем кормить зверюшку
Куда пойти на выходных
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Бесшумная зона Пулково
Первый день выборов
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Молдавские журналисты узнали, как живет 84-летняя женщина, вернувшаяся из Петербурга домой

Молдавские журналисты узнали, как живет 84-летняя женщина, вернувшаяся из Петербурга домой

2 968
1 комментарий

Журналистка молдавского издания NewsMaker съездила в село Токуз и встретилась там с 84-летней Марией Динтиу, которая в августе вернулась из Петербурга на родину спустя годы скитаний. Ее возвращение домой организовали российские благотворители при содействии молдавских властей. Родственники вместе с представителями министерства труда и соцзащиты встретили женщину в аэропорту. Местные журналисты попробовали выяснить: как вообще так получилось, что Мария Фомовна оказалась в России одна, и какие сейчас отношения в семье Динтиу.

«Фонтанка» рассказывала, что петербургским благотворителям удалось выяснить настоящее имя своей бездомной подопечной и найти ее родственников через священника села Токуз. Однажды женщина вспомнила, что причащалась в местной церкви - а она там одна. Благотворители нашли контакты батюшки через митрополию Молдовы, и его супруга узнала Марию Фомовну по фотографиям.

Журналистка NewsMaker тоже нашла дом семьи Динтиу, благодаря священнику – отцу Сергию. Он рассказал ей, что служит в местной церкви 22 года.

Священник села Токуз, отец Сергий
Церковь в селе Токуз
Дом семьи Динтиу в Токузе
1 из 4
Священник села Токуз, отец Сергий

Дом Марии Фомовны находится в отдалённой части села, и всё это время в нём жил её сын Георгий вместе с семьёй. У женщины есть ещё двое детей: дочь Парасковья живёт в Одесской области Украины, а второй сын Степан – под Кишинёвом. Когда выяснилось, что Мария Фомовна нашлась в России, но Георгий не хочет забирать её домой, сестра указала ему как раз на то, что он живёт в семейном доме. Так или иначе, ему пришлось принять маму у себя.

В разговоре с NewsMaker Георгий сказал, что мать пропала из дома не 18 лет назад, как рассказывала Парасковья, а около шести лет назад (в 2018 году). По его словам, просто его сестра не могла никак встретиться с матерью эти 18 лет: когда приезжала в Молдову, не заставала её дома. Он отметил, что Мария Фомовна ездила на заработки в Россию с 2000-х и однажды просто не вернулась домой. По словам сына, её считали уже умершей, поскольку возраст серьёзный.

Издание приводит следующий диалог:

— А чем она там [в России] занималась?

— Я не знаю. <…>

— Российские журналисты допускали, что она попрошайничала. Вы что-то знали об этом?

— Знать — могу знать, а могу не знать.

Когда журналистка общалась с Георгием, самой Марии Фомовны дома не было: её возили в ближайший город Каушаны для оформления пенсии, которую ей перестали выплачивать три-четыре года назад (как это сочетается с тем, что она пропала как минимум шесть лет назад – неизвестно). Корреспондент дождалась её возвращения

Мария Фомовна не смогла вспомнить, как долго находилась в России, но рассказала, что до того, как впервые оказалась в больнице, находилась в неволе и занималась прошением милостыни.

«Просила. Работала для других, не для себя. На тех, кто меня взял отсюда из Молдовы. Не помню, когда начала [попрошайничать]. Там было много стариков старше меня. У них были дети, внуки. […] Кого-то из них забирали домой, как и меня. […] И меня забрали в больницу», - приводит её слова молдавское издание.

Дочь Парасковья считает, что её брат всё знал, но молчал, потому что сам же передал мать цыганам, – и обратилась с соответствующим заявлением в прокуратуру Молдовы. Георгий сказал ей, что она ему больше не сестра.

Ещё один сын Марии Фомовны, Степан, даже не приехал в аэропорт Кишинева, чтобы встретить её по прилету из Петербурга.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала историю Марии Динтиу. В России благотворители собрали на возвращение домой 250 тысяч рублей: самой женщине были необходимы два билета, поскольку из-за состояния здоровья ей сложно долго сидеть, еще два билета (туда и обратно) были необходимы сопровождающему волонтёру.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Леонтий
7 сентября 2024, 23:37
Цыганам значит мамку продал.И ещё домишко ему остался.А что,удобно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
ТОП 5
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35