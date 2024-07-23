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    «Домой-то когда?» Петербургская православная община организует перелёт 84-летней бездомной на родину, в Молдову

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    Фото: Православный приют «Покровская община»
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    Православная «Покровская община» организует перелёт для пожилой бездомной женщины из Петербурга на родину, в Молдову, — сообщили 23 июля участники благотворительного сообщества «Фонтанке». Накануне их подопечной исполнилось 84 года. Свой день рождения она отметила в больнице.

    Мария Фомовна попала в петербургский православный приют для бездомных инвалидов в мае. Она практически не может ходить сама, не видит, имеет проблемы с памятью. При себе у неё не было никаких документов, но однажды в разговоре с волонтёрами о вере женщина упомянула, что причащалась в храме в селе Токуз.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как петербургским благотворителям удалось найти семью бездомной бабушки. Сотрудники благотворительной организации выяснили, что Токуз — это село в Республике Молдове. Они связались с митрополией Молдовы в Кишинёве, нашли священника из села, и супруга батюшки по фотографиям и видео опознала бездомную. Так стали известны её настоящие имя и фамилия, а также нашлись родственники, некоторые из которых живут в этом селе до сих пор. Выяснилось, что 18 лет Марию Фомовну искала дочь Парасковья, в том числе обращаясь в полицию Молдовы. Она отправила в Россию фотографии документов матери. Есть основания полагать, что женщину увезли из родной страны обманом и использовали для попрошайничества.

    Сейчас главной своей целью «Покровская община» видит возвращение Марии Фомовны на родину — в России женщина находится на нелегальном положении, без права на полноценную медицинскую помощь и государственный уход.

    «Фонтанка» связалась с Министерством иностранных дел Молдовы с вопросами о содействии возвращению 84-летней женщины домой. Чиновники немедленно запустили процесс подготовки необходимых документов, в частности временного удостоверения личности, которое необходимо для пересечения границы.

    Ситуация несколько осложнилась тем, что, как оказалось, родственники Марии Фомовны не могут принять её у себя. У неё двое сыновей и дочь, ещё одна дочь уже умерла. 18 лет назад пожилая женщина жила вместе с одним из сыновей и невесткой. Сейчас, по данным «Фонтанки», сын не реагирует на запросы МИД по поводу возможности встретить свою мать. Больше всех заинтересована в судьбе Марии Фомовны её дочь Парасковья: она уже созванивалась с ней по видеосвязи и поддерживает постоянный контакт с «Покровской общиной». Но Парасковья живёт на территории Украины, в съёмном жилье, и считает эти условия небезопасными для матери.

    «У меня огромная боль от всего, что происходит», — отметила Парасковья в разговоре с «Фонтанкой».

    Главным вариантом будущего дома для Марии Фомовны стал социальный центр в Молдове. МИД страны передал информацию о трудном положении женщины в министерство труда и социальной защиты Молдовы. Сейчас, как сообщает «Покровская община» со ссылкой на дипломатов, для Марии Фомовны ищут место в государственном учреждении.

    22 июля в приюте «Покровской общины» у Марии Фомовны случился приступ, ей вызвали скорую и почитали за неё молитвы. На следующий день женщине подарили праздничный торт.

    «А домой-то когда поедем?» — спросила она представителей общины.

    Пока конкретного ответа на этот вопрос у них нет. Сейчас «Покровская община» запустила сбор средств, чтобы приобрести билеты на самолёт для Марии Фомовны и волонтёра-медика. С учетом того, что женщина не может долго сидеть и большую часть времени находится в лежачем положении, ей необходимы несколько билетов.

    Посильную поддержку «Покровской общине» оказало сообщество Moldovenii in Sankt-Peteburg («Молдоване в Санкт-Петербурге»). Но в общей сложности на транспортировку Марии Фомовны и перелёт волонтера туда-обратно необходимо, по оценкам благотворителей, порядка 300 тысяч рублей.

    «Покровская община» объявила сбор на своей странице во «ВКонтакте». С уточняющими вопросами можно обращаться к фандрайзеру организации Дарье Кошелевой.

    Фото: Православный приют «Покровская община»

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