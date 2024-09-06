Жесткое столкновение электрички и грузовика в районе станции Броневая попало на видео

Момент столкновения грузовика с электричкой на территории моторвагонного депо «Санкт-Петербург-Балтийский» попал на видео. Кадрами ДТП поделилась пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 6 сентября.
Судя по видео, грузовая машина выехала на пути, когда к переезду приближался поезд. Водитель мог не заметить движущийся состав из-за другой электрички. Удар пришелся на место соединения кабины и кузова, последний после столкновения отлетел на противоположную сторону переезда.
Столкновение пассажирского электропоезда с грузовым автомобилем произошло сегодня около 16:00. Машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, указали в ОЖД. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, погибших нет. Всех пассажиров электрички эвакуировали. Петербургским управлением СК на транспорте проводится доследственная проверка.
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