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Происшествия Жесткое столкновение электрички и грузовика в районе станции Броневая попало на видео

Жесткое столкновение электрички и грузовика в районе станции Броневая попало на видео

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1 комментарий

Момент столкновения грузовика с электричкой на территории моторвагонного депо «Санкт-Петербург-Балтийский» попал на видео. Кадрами ДТП поделилась пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 6 сентября.

Судя по видео, грузовая машина выехала на пути, когда к переезду приближался поезд. Водитель мог не заметить движущийся состав из-за другой электрички. Удар пришелся на место соединения кабины и кузова, последний после столкновения отлетел на противоположную сторону переезда.

Столкновение пассажирского электропоезда с грузовым автомобилем произошло сегодня около 16:00. Машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, указали в ОЖД. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, погибших нет. Всех пассажиров электрички эвакуировали. Петербургским управлением СК на транспорте проводится доследственная проверка.

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Комментарии
2
aprahka
6 сентября 2024, 18:19
Что то в этом году с переездами зачастили...
ixform
6 сентября 2024, 18:18
да, красиво.. водитель грузовика не мог видеть надвигающийся поезд а если бы это была пассажирская газель? и там столько трупов сразу
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