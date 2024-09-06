В ОЖД назвали причину аварии, в результате которой грузовик попал под электричку

Грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего попал под электропоезд, рассказали 6 сентября в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент случился в 15:03 на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский, когда пригородный поезд № 6342, следовавший из Гатчины на Балтийский вокзал, столкнулся с грузовиком. Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. К счастью, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, однако водитель грузовика получил травмы, отметили в ОЖД.

1 из 7 Источник: официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

На место происшествия были отправлены восстановительные поезда для ликвидации последствий аварии. В результате инцидента движение поездов на данном участке задерживается более чем на час, некоторые пригородные рейсы отменены.



Ранее одна из пассажирок электрички рассказала «Фонтанке», что в момент аварии слетела с места и, вероятно, могла получить травму. Кроме того, читатели сообщили, что всех оперативно эвакуировали из поезда.

Петербургский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку, на место происшествия выехал и. о. Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин. Северо-Западная транспортная прокуратура также изучает обстоятельства произошедшего.

1 из 4 Источник: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вечер пятницы — традиционный час пик, когда пригородными поездами пользуются петербуржцы, уезжающие на дачи, и студенты из области, получающие образование в Петербурге.

