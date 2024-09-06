Yle: Финские депутаты не смогли ответить, нужно ли открывать границу с Россией

Финское издание Yle опросило парламентариев страны о ситуации на границе с Россией. Однако вопрос: «Открывать восточную границу Финляндии или нет?» — поставил большинство из них в тупик.
Только 71 из 200 депутатов финского парламента смогли четко обозначить свою позицию по вопросу открытия российско-финской границы, пишет Yle 6 сентября. Остальные либо затруднились (43 депутата), либо отказались (86 депутатов) ответить. Из ответивших большинство высказались против открытия границы, и только 11 парламентариев — за.
Все выступившие за открытие восточной границы Финляндии парламентарии принадлежат к оппозиционным партиям, отмечает издание. Пятеро представляют Социал-демократическую партию, четверо — Союз левых сил и двое — «Зеленых». Некоторые в качестве аргумента ссылаются на права человека. Многие оппозиционеры также задаются вопросом, почему до сих пор не применен закон о выдворении, принятый финским правительством в июле. Ранее президент страны Александер Стубб заявлял, что он позволит открыть границу с Россией.
Значительная часть парламентариев в вопросе открытия границ доверяет оценке чиновников и пограничной службе, пишет издание. Многие из тех, кто затруднился ответить, считают, что у правительства есть разведданные и другая актуальная информация, на основе которых оно принимает решение держать границу закрытой.
Напомним, Финляндия держит границу с Россией на замке с конца 2023 года. Причиной стал так называемый мигрантский кризис, когда через российско-финскую границу хлынул большой поток просителей убежища в ЕС. Финляндия обвинила в происходящем Россию. По данным Yle, с ноября 2023 года восточную границу Финляндии пересекли более 1300 просителей убежища. Большинство из них до сих пор ожидают ответа в центрах приема беженцев, а 400 человек успели исчезнуть оттуда.
«Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», он же закон о выдворении, позволяет финским пограничникам не пускать просителей убежища, если они будут расценены как угроза национальной безопасности.