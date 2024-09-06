Yle: Финские депутаты не смогли ответить, нужно ли открывать границу с Россией

Финское издание Yle опросило парламентариев страны о ситуации на границе с Россией. Однако вопрос: «Открывать восточную границу Финляндии или нет?» — поставил большинство из них в тупик.



Только 71 из 200 депутатов финского парламента смогли четко обозначить свою позицию по вопросу открытия российско-финской границы, пишет Yle 6 сентября. Остальные либо затруднились (43 депутата), либо отказались (86 депутатов) ответить. Из ответивших большинство высказались против открытия границы, и только 11 парламентариев — за.

Все выступившие за открытие восточной границы Финляндии парламентарии принадлежат к оппозиционным партиям, отмечает издание. Пятеро представляют Социал-демократическую партию, четверо — Союз левых сил и двое — «Зеленых». Некоторые в качестве аргумента ссылаются на права человека. Многие оппозиционеры также задаются вопросом, почему до сих пор не применен закон о выдворении, принятый финским правительством в июле. Ранее президент страны Александер Стубб заявлял, что он позволит открыть границу с Россией.