Участница Олимпиады в Париже, которую поджег бойфренд, скончалась

Бегунья из Уганды, 33-летняя Ребекка Чептегеи умерла от ожогов после нападения возлюбленного. Об этом 5 сентября сообщает Федерация легкой атлетики Уганды в своих соцсетях.

Источник: Федерация легкой атлетики Уганды







«Мы с грустью сообщаем о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегеи сегодня утром, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. <...> Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении. В федерации осудили подобные действия и призвали власти к справедливости.



Как ранее сообщал Sky Sports, участница олимпийского марафона в Париже была госпитализирована с серьезными травмами после нападения в ее собственном доме в Кении. По данным следствия, в ходе ссоры бойфренд Ребекки Диксон Ндиема облил ее бензином и поджег. Женщину госпитализировали с ожогами 75% тела.

В марафоне на Олимпийских играх она финишировала 44-й.