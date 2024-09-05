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Происшествия Спорт Участница Олимпиады в Париже, которую поджег бойфренд, скончалась

Участница Олимпиады в Париже, которую поджег бойфренд, скончалась

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7 комментариев

Бегунья из Уганды, 33-летняя Ребекка Чептегеи умерла от ожогов после нападения возлюбленного. Об этом 5 сентября сообщает Федерация легкой атлетики Уганды в своих соцсетях.

«Мы с грустью сообщаем о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегеи сегодня утром, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. <...> Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении. В федерации осудили подобные действия и призвали власти к справедливости.

Как ранее сообщал Sky Sports, участница олимпийского марафона в Париже была госпитализирована с серьезными травмами после нападения в ее собственном доме в Кении. По данным следствия, в ходе ссоры бойфренд Ребекки Диксон Ндиема облил ее бензином и поджег. Женщину госпитализировали с ожогами 75% тела.

В марафоне на Олимпийских играх она финишировала 44-й.

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Комментарии
7
АдъМирал
5 сентября 2024, 12:48
Не убежала. Надо было в бокс идти, а не в легкую атлетику...
Zet
5 сентября 2024, 12:34
на фото мужик...
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