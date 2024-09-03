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Происшествия Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджег ее бойфренд

Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджег ее бойфренд

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9 комментариев

Участница олимпийского марафона в Париже Ребекка Чептегеи из Уганды была госпитализирована с серьезными травмами после нападения со стороны ее бойфренда. Как сообщает 3 сентября Sky Sports, инцидент произошел в Кении, в доме 33-летней спортсменки.

По данным следствия, в ходе ссоры бойфренд Ребекки Диксон Ндиема облил ее бензином и поджег. Чептегеи была доставлена в больницу с ожогами, покрывающими 75% тела. Сам Ндиема также получил ожоги и был госпитализирован. Как сообщили местные власти, до начала пожара соседи якобы слышали, как пара ссорилась из-за земли, на которой был построен дом.

Чептегеи финишировала на 44-м месте в марафоне на Олимпийских играх в Париже.

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Комментарии
9
Zet
3 сентября 2024, 13:37
надо было ей на пьедестале место занимать... тогда бы делила призовые, а не имущество...
Майор Пронин
3 сентября 2024, 15:05
Какая огненная любовь!
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