Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджег ее бойфренд

Участница олимпийского марафона в Париже Ребекка Чептегеи из Уганды была госпитализирована с серьезными травмами после нападения со стороны ее бойфренда. Как сообщает 3 сентября Sky Sports, инцидент произошел в Кении, в доме 33-летней спортсменки.



По данным следствия, в ходе ссоры бойфренд Ребекки Диксон Ндиема облил ее бензином и поджег. Чептегеи была доставлена в больницу с ожогами, покрывающими 75% тела. Сам Ндиема также получил ожоги и был госпитализирован. Как сообщили местные власти, до начала пожара соседи якобы слышали, как пара ссорилась из-за земли, на которой был построен дом.

Чептегеи финишировала на 44-м месте в марафоне на Олимпийских играх в Париже.