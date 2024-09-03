Авиакомпания «Витязь-Аэро» попала под проверки после крушения Ми-8

«Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года», — указала замначальника Управления — начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина.

В рамках проверки будут рассмотрены три версии трех составляющих авиационной системы, проведен анализ организации полета, состояния техники и уровня подготовки экипажа. Кроме того, специалисты изучат найденные на месте трагедии поврежденные аварийные регистраторы.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека, не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Туристов везли на экскурсию к вулканам, среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин со своей супругой. Части разбитого вертолета спасатели заметили с высоты следующим утром. К 2 сентября были обнаружены все жертвы крушения — 19 туристов и три члена экипажа. Воздушное судно могло разбиться по причине технической неисправности и нарушения правил пилотирования. Родственники погибших в катастрофе получат около 3,3 млн рублей, а также возможность бесплатных полетов.