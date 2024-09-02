В СК рассказали, почему мог разбиться вертолет с финансовым директором РФС

Возможные причины падения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке назвали в СК. В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
Следователи Восточного МСУТ СК России 2 сентября работают на месте крушения вертолета Ми-8Т, сообщает телеграм-канал управления. Бортовой самописец и GPS-навигатор найдены. Также следователи изъяли образцы топлива с места вылета воздушного судна, техническую документацию, назначили судебно-медицинскую, химическую, летно-техническую экспертизы.
официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России
«В настоящий момент обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии и тела 20 человек, а также останки», — отмечается в сообщении.
31 августа вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» следовал с посадочной площадки в районе вулкана «Вачкажец» в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. Он вёз туристов. В назначенное время он не вышел на связь. Обломки воздушного судна спасатели заметили утром 1 сентября с высоты. Погибли 22 человека, сегодня все тела отправили на экспертизу. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой.