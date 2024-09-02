И снова ухудшение погоды. МЧС Петербурга предупредило о плотном тумане 3 сентября

В Санкт-Петербурге 3 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным службы, в предстоящие сутки в городе местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим ведомство обращает внимание на то, что движение на дорогах может быть затруднено, и призывает водителей и пешеходов быть особенно бдительными.