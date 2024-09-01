Ливни и грозы. МЧС Петербурга предупреждает об ухудшении погоды 2 сентября

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий. Речь идет о предстоящих сутках.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в первый день рабочей недели, 2 сентября, в городе ожидаются дожди и грозы. Местами непогоду сопроводит сильный ветер, при грозе его порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В течение завтрашнего дня столбики термометров будут варьироваться от +23 до +25 градусов, добавил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Накануне в Петербурге стихия стала причиной гибели человека. Из-за сильного ветра дерево рухнуло на «ресторанную» аллею Приморского парка Победы. В результате травмы получил 48-летний мужчина, его увезли в Покровскую больницу со сломанной шеей в состоянии клинической смерти. От полученных травм пострадавший скончался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.