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Общество Ливни и грозы. МЧС Петербурга предупреждает об ухудшении погоды 2 сентября

Ливни и грозы. МЧС Петербурга предупреждает об ухудшении погоды 2 сентября

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1 комментарий

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий. Речь идет о предстоящих сутках.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в первый день рабочей недели, 2 сентября, в городе ожидаются дожди и грозы. Местами непогоду сопроводит сильный ветер, при грозе его порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В течение завтрашнего дня столбики термометров будут варьироваться от +23 до +25 градусов, добавил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Накануне в Петербурге стихия стала причиной гибели человека. Из-за сильного ветра дерево рухнуло на «ресторанную» аллею Приморского парка Победы. В результате травмы получил 48-летний мужчина, его увезли в Покровскую больницу со сломанной шеей в состоянии клинической смерти. От полученных травм пострадавший скончался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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Комментарии
1
triton1977
1 сентября 2024, 13:21
У нас дождя пока нет, но тучки основательные (Приморский)
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