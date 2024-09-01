СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины, на которого рухнуло дерево на Крестовском

Следователи из Петроградского района возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ) после того, как 48-летний мужчина погиб из-за рухнувшего на него дерева на Крестовском проспекте. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу







Как писала «Фонтанка», все произошло в последний день лета на Крестовском острове. Из-за сильного ветра дерево шаталось, постепенно кренилось и затем рухнуло на «ресторанную» аллею Приморского парка Победы. Очевидцы сразу же бросились на помощь. Пострадавшего увезли в Покровскую больницу со сломанной шеей в состоянии клинической смерти. От полученных травм мужчина скончался.



