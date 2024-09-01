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    Петербург в холодном тылу циклона. В первый день осени в городе без осадков, в область придут дожди

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    В Санкт-Петербурге в первый день осени, 1 сентября, будет облачная погода с прояснениями. Осадков в городе не ожидается, а вот в Ленинградскую область придут кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    После субботнего рекордного тепла 1 сентября будет существенно холоднее. Воздух днем прогреется до +19… +21 градуса тепла в Петербурге, а в Ленобласти — до +18… +23 градусов, рассказал синоптик.

    Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 768 мм, что выше нормы.

    В понедельник потеплеет до +23… +25 градусов и без существенных осадков.

    Фото: Погода от шефа. Михаил Леус

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