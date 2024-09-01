Петербург в холодном тылу циклона. В первый день осени в городе без осадков, в область придут дожди

В Санкт-Петербурге в первый день осени,
После субботнего рекордного тепла
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью
В понедельник потеплеет до
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3 м/с, ю-з
767мм
72%
Пробки
2/10
В Санкт-Петербурге в первый день осени,
После субботнего рекордного тепла
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью
В понедельник потеплеет до
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