Петербург в холодном тылу циклона. В первый день осени в городе без осадков, в область придут дожди

В Санкт-Петербурге в первый день осени, 1 сентября , будет облачная погода с прояснениями. Осадков в городе не ожидается, а вот в Ленинградскую область придут кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

После субботнего рекордного тепла 1 сентября будет существенно холоднее. Воздух днем прогреется до +19… +21 градуса тепла в Петербурге, а в Ленобласти — до +18… +23 градусов, рассказал синоптик.

