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    Бастрыкин поручил в третий раз возбудить уголовное дело на полицейских после истории с «Русской общиной»

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить «уголовное дело о незаконном задержании» активистов из «Русской общины», которые оказались в центре конфликта между таксистами на Комендантском проспекте. Об этом 1 сентября говорится в официальном телеграм-канале СК.

    Бастрыкин видит в произошедшем 19 августа превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц (пункт «г» части 3 статьи 286 УК РФ).

    Напомним, в Приморском районе несколько десятков участников движения «Русская община» приехали на «стрелку» к приезжим таксистам. Как утверждали участники «общины», «нелегалы» якобы угрожали русским, поэтому инициативные граждане поехали на подмогу. Таксисты вызвали полицию. Приехавшие на место силовики никаких нелегалов среди конфликтующих не нашли. Тогда в отдел уехали активисты «Русской общины», на некоторых из них оформили административные протоколы. На следующий день суд назначал десятерым из них сутки ареста каждому, и они сразу же вышли на свободу, поскольку отбыли это наказание с момента задержания. Двоим уроженцам Дагестана назначили по трое суток ареста.

    Затем СК дважды возбудило уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц), а также по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Оба постановления отменила прокуратура Петербурга.

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