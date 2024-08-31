«У нас его никто не арестовывал». Песков высказался о ситуации с Павлом Дуровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о деле создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Его слова в субботу, 31 августа, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Зарубин в ходе разговора заметил, что у российских правоохранительных органов тоже возникали вопросы к Дурову. «Мне им нечего сказать абсолютно. Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его никто не арестовал», — заметил Песков на слова журналиста о возможной реакции политиков Запада, если бы Дурова арестовали в России.



Представитель Кремля добавил, что к Павлу Дурову были вопросы.



«Действительно, террористы пользуются сетью Telegram, но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Да? Почему не арестовывают генерального директора Renault или Citroen?» — задался вопросом пресс-секретарь главы государства.



Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Дуров никогда не заключал никаких личных договоренностей и не вел переговоров с Кремлем.