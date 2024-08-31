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Политика «У нас его никто не арестовывал». Песков высказался о ситуации с Павлом Дуровым

«У нас его никто не арестовывал». Песков высказался о ситуации с Павлом Дуровым

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10 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о деле создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Его слова в субботу, 31 августа, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Зарубин в ходе разговора заметил, что у российских правоохранительных органов тоже возникали вопросы к Дурову. «Мне им нечего сказать абсолютно. Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его никто не арестовал», — заметил Песков на слова журналиста о возможной реакции политиков Запада, если бы Дурова арестовали в России.

Представитель Кремля добавил, что к Павлу Дурову были вопросы.

«Действительно, террористы пользуются сетью Telegram, но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Да? Почему не арестовывают генерального директора Renault или Citroen?» — задался вопросом пресс-секретарь главы государства.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Дуров никогда не заключал никаких личных договоренностей и не вел переговоров с Кремлем.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту, 28 августа — отпущен под залог в 5 миллионов евро после изъятия всех паспортов.

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Комментарии
10
Эд Хэммет
31 августа 2024, 18:11
Песков похоже счастлив подвернувшейся истории с Дуровым. Её комментировать ему куда приятнее, чем ситуацию в Курской области.
iigaza
31 августа 2024, 17:48
Проблема в том, что наши славные воины в своем освободительном походе держат связь, в основном, через телегу и не дай Бог Паша сдаст Макрону ключи.
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