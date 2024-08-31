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Общество Liberation: до задержания Дуров общался с французскими спецслужбами

Liberation: до задержания Дуров общался с французскими спецслужбами

2 588
16 комментариев

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе рассказал, что имел разговор с французскими спецслужбами, находясь в Дубае. По словам источника издания Liberation, на которое ссылается «Коммерсант», основатель Telegram отказался раскрывать представителям Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) информацию, якобы составлявшую военную тайну.

Что за информацию они обсуждали и когда это было — неизвестно. Однако Дуров якобы подчеркнул, что для борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI «с горячей линией и специальным адресом электронной почты», и обмен информацией помог предотвратить несколько терактов.

Также в публикации французского СМИ отмечается, что Дуров после задержания отдал правоохранителям свой мобильный телефон и предоставил код блокировки.

Ранее 30 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Дуров никогда не заключал никаких личных договоренностей и не вел переговоров с Кремлем.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту, 28 августа — отпущен под залог в 5 миллионов евро после изъятия всех паспортов.

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Комментарии
16
Lom
31 августа 2024, 16:33
Я запутался совсем.. Пашка медаль получит или будет извиняться в слезах? Или может и от тех и от других нахватить тумаков?
Виктор Ерёмин
31 августа 2024, 16:51
Запутался Паша... а ведь предупреждали: "не играйте в азартные игры с родным государством!"
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