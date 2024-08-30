«Самоутверждаешься за счет девочки?» Новые кадры с места нападения на дочь экс-супруги Аршавина

Нападение мужчины в малиновых брюках на 13-летнюю девочку в торговом центре на Морской набережной попало на видео одной из участниц конфликта. Запись 30 августа предоставила «Фонтанке» Алиса Казьмина, мама девочки и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.
«Фонтанка.ру»
«Что вы делаете? Вы самоутверждаетесь за счет девочки?» — заступилась за подростка одна из посетительниц, после чего мужчина ушел.
«Бедный мой ребенок, она так кричит, ей так страшно, он просто мутузит ее. У нее действительно нет увечий, но испуг колоссальный. Была инспектор и сказала вперед к психологу», — рассказала «Фонтанке» Алиса Казьмина.
Как писала «Фонтанка», конфликт между мужчиной и школьницами в магазине на Васильевском острове произошел прошлым вечером. Полицию вызвали другие посетители ТЦ, нападавший был задержан. Мама девочки рассказала нам, что причиной инцидента стало то, что «дети шумно себя вели», а на замечание мужчины «особо не отреагировали».