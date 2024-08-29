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Происшествия ЦРУ: на концерте Тейлор Свифт в ходе теракта собирались убить десятки тысяч человек

ЦРУ: на концерте Тейлор Свифт в ходе теракта собирались убить десятки тысяч человек

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13 комментариев

Четыре человека, сторонники запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство»*, по данным ЦРУ, планировали совершить теракт на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене и убить десятки тысяч человек. Об этом, как передаёт 29 августа ТАСС, заявил замдиректора американского Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке.

«Они замышляли убить на этом концерте огромное количество людей, десятки тысяч посетителей. Я уверен, что и многих американцев в том числе», — утверждает Коэн.

По его словам, ЦРУ передала Австрии информацию о готовящемся теракте, и местная полиция задержала мужчин. Во время обысков у них нашли материалы для изготовления бомб и взрывчатые вещества. Выяснилось, что у них был доступ к концертной площадке — стадиону «Эрнст Хаппель», поскольку один из них был сотрудником этого стадиона.

Тейлор Свифт собиралась дать три концерта в Вене 8, 9 и 10 августа, но организаторы отменили их после сообщения полиции о задержании 19-летнего молодого человека — предполагаемого террориста.

* Организация запрещена в России.

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Теракт Тейлор Свифт Австрия ЦРУ
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Комментарии
13
Zet
29 августа 2024, 11:25
Религия мира и добра!
Komisar8488
29 августа 2024, 11:26
Снова исламские гопники!?
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