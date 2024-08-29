ЦРУ: на концерте Тейлор Свифт в ходе теракта собирались убить десятки тысяч человек

Четыре человека, сторонники запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство»*, по данным ЦРУ, планировали совершить теракт на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене и убить десятки тысяч человек. Об этом, как передаёт 29 августа ТАСС, заявил замдиректора американского Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке.



«Они замышляли убить на этом концерте огромное количество людей, десятки тысяч посетителей. Я уверен, что и многих американцев в том числе», — утверждает Коэн.



По его словам, ЦРУ передала Австрии информацию о готовящемся теракте, и местная полиция задержала мужчин. Во время обысков у них нашли материалы для изготовления бомб и взрывчатые вещества. Выяснилось, что у них был доступ к концертной площадке — стадиону «Эрнст Хаппель», поскольку один из них был сотрудником этого стадиона.



Тейлор Свифт собиралась дать три концерта в Вене 8, 9 и 10 августа, но организаторы отменили их после сообщения полиции о задержании 19-летнего молодого человека — предполагаемого террориста.



* Организация запрещена в России.

