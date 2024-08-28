В Купчино автомобиль приземлился крышей на ограждение: трамваи стояли больше часа, есть пострадавшие

Серьёзное ДТП на Бухарестской улице на некоторое время остановило движение трамваев в Купчино утром 28 августа.
Кадры с перевёртышем на Бухарестской, 5, опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Ford Sierra опрокинулся вверх колесами на ограждении трамвайных путей. Пожарные поставили его на землю и освободили дорогу трамваям. Вагоны стояли больше часа, с 10:11 до 11:20, сейчас движение осуществляется в штатном режиме, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса».
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что, по предварительным данным, тяжело пострадали двое мужчин. Предположительно, это пассажиры.
Вчера утром две аварии с переворотом случились в Петербурге. На ЗСД на бок опрокинулся грузовик, а на Невском проспекте на крышу легла легковушка, на колёса её ставили полицейские. В Ленобласти в Кировске из перевёртыша доставали травмированного водителя.