Haval в Кировске завис, устроившись боком на ограде. Водителя деблокировали

Утро перевёртышей — не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Серьёзное ДТП произошло в городе Кировске. Понадобилась помощь и спасателей, и медиков.



Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, по предварительным данным, водитель «Хавэйла» не справился с управлением, наехал на ограничение и дерево. В результате машина боком зависла на ограждении.

