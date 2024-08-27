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    Haval в Кировске завис, устроившись боком на ограде. Водителя деблокировали

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    Утро перевёртышей — не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Серьёзное ДТП произошло в городе Кировске. Понадобилась помощь и спасателей, и медиков.

    Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, по предварительным данным, водитель «Хавэйла» не справился с управлением, наехал на ограничение и дерево. В результате машина боком зависла на ограждении.

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    Пострадал водитель, к тому же его зажало в салоне. Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга деблокировали его и передали скорой помощи.

    Ещё две аварии с переворотом случились в Петербурге. На ЗСД на бок опрокинулся грузовик, а на Невском проспекте на крышу легла легковушка. На колёса её ставили полицейские.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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