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Происшествия Полицейские освободили Невский. Смотрите, как они вручную переворачивают машину

Полицейские освободили Невский. Смотрите, как они вручную переворачивают машину

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3 комментария
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ДТП с перевёртышем в начале Невского проспекта утром 27 августа обошлось без пострадавших. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Опрокинувшуюся машину поставили на колёса сотрудники полиции и отогнали к тротуару. После этого пробка стала рассасываться. Мужчину — вероятно, водителя — осмотрели медики в карете скорой помощи и отпустили, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки». Других участников аварии на месте нет.

«Предположительно, водитель заснул за рулём и, наехав на препятствие, перевернулся», — пишут очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

Напомним, рано утром ДТП собрало плотные пробки. В 9:50 затор сохраняется только в одну сторону — от Дворцового моста.

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Комментарии
3
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27 августа 2024, 10:05
Ну, хоть поработают!
Заливщик голосовых планок
27 августа 2024, 10:04
"«Предположительно, водитель заснул за рулём" - это как-то относится к новости о массовых переработках или он просто "заснул"?
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