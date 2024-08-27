Полицейские освободили Невский. Смотрите, как они вручную переворачивают машину

ДТП с перевёртышем в начале Невского проспекта утром 27 августа обошлось без пострадавших. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Опрокинувшуюся машину поставили на колёса сотрудники полиции и отогнали к тротуару. После этого пробка стала рассасываться. Мужчину — вероятно, водителя — осмотрели медики в карете скорой помощи и отпустили, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки». Других участников аварии на месте нет.
«Предположительно, водитель заснул за рулём и, наехав на препятствие, перевернулся», — пишут очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
Напомним, рано утром ДТП собрало плотные пробки. В 9:50 затор сохраняется только в одну сторону — от Дворцового моста.