Полицейские освободили Невский. Смотрите, как они вручную переворачивают машину

ДТП с перевёртышем в начале Невского проспекта утром 27 августа обошлось без пострадавших. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Опрокинувшуюся машину поставили на колёса сотрудники полиции и отогнали к тротуару. После этого пробка стала рассасываться. Мужчину — вероятно, водителя — осмотрели медики в карете скорой помощи и отпустили, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки». Других участников аварии на месте нет.

