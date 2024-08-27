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    Перевёртыши собирают пробки на ЗСД и Невском проспекте

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    В Петербурге — утро перевёртышей. На Центральном участке ЗСД, по данным «Яндекс.Карт», образовалась пробка длиной около 1,5 километра из-за опрокинувшегося грузовика.

    читатель «Фонтанки»

    Кадрами с места делится читатель «Фонтанки». ЗСД сообщает, что в направлении севера, после развязки с набережной Екатерингофки, движение затруднено из-за «аварийного грузового транспорта в средних полосах».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    Ещё один перевёртыш собирает пробку в начале Невского проспекта, около Малой Морской улицы, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    читатель «Фонтанки»

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    В целом загруженность дорог Петербурга составляет, по данным на 8:50, обычные 4 балла.

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