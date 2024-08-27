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    В Тбилиси поставят памятник царю Ираклию II. Он заключил с Российской империей трактат о «вечном союзе» в 1783 году

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    Памятник царю Восточной Грузии Ираклию II будет установлен в Тбилиси на Кахетинском шоссе рядом со зданием МВД. Об этом 27 августа сообщает «Sputnik — Грузия» со ссылкой на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

    Ираклий II был царем Кахетии (1744–1762), а позднее — объединенного восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762–1798). Он стремился к объединению грузинских феодальных княжеств в единое государство и освобождению от ирано-турецкого владычества.

    В 1783 году он заключил с Российской империей Георгиевский трактат о «вечном союзе между Грузией и Россией», согласно которому Картли-Кахетинское царство присоединилось к России.

    Кобахидзе назвал «долгом грузин» отдать должное истории страны и героям, внесшим в нее вклад.

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